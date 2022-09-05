Son Dakika | Ukrayna'da roket saldırısı nedeniyle yanan binadan kedi yavrusu kurtarıldı

Ukrayna'nın Harkiv kentinde roket saldırısı nedeniyle yangın çıkan binada mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ukrayna Acil Servis Birimi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkiv'de, otel ve restoran bulunan bina roket saldırısının hedefi oldu.

İtfaiye ekipleri, saldırının ardından yangın çıkan binaya müdahale ve kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket etti.

Yangının sürdüğü binada mahsur kalan kedi yavrusunu fark eden ekipler, metal sandalyelerin altında kalan kediyi kurtardı.

Medyada, ekiplerin gri beyaz renklerdeki kediyi kurtardığı anın görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde, bir itfaiye personeli yangın devam ettiği esnada "Biz bir güzellik bulduk." diyerek sevincini paylaşıyor.

Harkiv kenti, Rusya ile Ukrayna savaşında cephe hattı yakınında bulunuyor.