Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor - Haberler

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Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında "belirgin" rol oynamasını bekliyor

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika: Ukrayna, Çin'in savaşın durdurulmasında

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, " Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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