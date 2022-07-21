Son dakika... Uganda'daki şempanze saldırılarında son 6 ayda 4 çocuk öldü Son dakika haberleri... Uganda'da, şempanzeler tarafından son 6 ayda 4 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Uganda'da, şempanzeler tarafından son 6 ayda 4 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Uganda'nın Bugala bölgesinde yaşayan William Mugulusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yakınlarında köyler kurulması nedeniyle şempanzelerin davranışlarının daha da vahşileştiğine dikkati çekti. Mugulusi, son 6 ayda şempanze saldırılarında 4 çocuğun hayatını kaybettiğini, birçok köylünün ise yaralandığını söyledi. Köylerin, şempanze yaşam alanlarına yakın yerlere kurulması nedeniyle hayvanların davranışlarının değiştiğine dikkati çeken Mugulusi, şeker kamışı gibi ekimler nedeniyle de şempanzelerin yüzyıllardır kullandıkları yaşam alanlarının tahrip olduğunun altını çizdi. Mugulusi, "Şempanzeler, çoğunlukla köylerdeki kadın ve çocuklara saldırıyor." dedi. Polis yetkilisi James Osike ise son 6 ayda 15 şempanzenin insanlar tarafından öldürüldüğünü, şempanzelere saldıran en az 10 kişinin yakalandığını belirtti. AA / Gökhan Kavak - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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