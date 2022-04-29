Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

Son dakika haber... Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi.

İSTANBUL DHA - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. 

Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.

İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki  yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Patlama, Yangın, Tuzla, Güncel, Haberler

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