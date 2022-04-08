Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Son dakika haberler... Törenin düzenlendiği şehitlik İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in polislerle görüşmesi Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Lala Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Törenin düzenlendiği şehitlik
İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in polislerle görüşmesi
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
Lala Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.