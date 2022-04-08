Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

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Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Son dakika haberler... Törenin düzenlendiği şehitlik İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in polislerle görüşmesi Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Lala Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Törenin düzenlendiği şehitlik

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in polislerle görüşmesi

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Lala Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Levent Tuncer, Polis, Türk, dua, Güncel, Haberler

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