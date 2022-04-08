Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Törenin düzenlendiği şehitlik

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in polislerle görüşmesi

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Lala Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.