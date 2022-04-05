Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi - Haberler

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Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

AA - Meriç Ürer - Güncel
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Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

Son dakika gündem haberi: Türk Kızılay İzmir Şubesi, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve hayatını kaybeden şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) anısına iftar sofrası kurdu.

HAKKARİ (AA) - Türk Kızılay İzmir Şubesi, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve hayatını kaybeden şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) anısına iftar sofrası kurdu.

Buca ilçesinde şehit Kupşen'in Türk bayraklarıyla donatılmış evinin önünde kurulan iftar sofrasında şehidin ailesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişiye iftar verildi.

Programda, şehit Kupşen için dualar okundu. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış AA muhabirine, şehit kardeşlerine Allah'tan merhamet dilediklerini belirterek Türk Kızılay olarak ailenin yanında olduklarını ifade etti.

"Şehidimizin ruhu şad olsun." diyen Baykalmış, şunları söyledi:

"Gerek ramazanın bereketine kavuşmamız dolayısıyla gerekse şehidimizin anısına bugün mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Yaklaşık bin kişilik et kavurma, pilav, çorba ikramlarımızla en azından ailenin bu acılı gününde ramazanın bereketi ve Türk Kızılayının da milletimizin emanetini bu özel günlerde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırması noktasında bir çalışma gerçekleştirdik. Şehidimizin ailesi, şehidimizin naaşının kaldırılmasından bugüne kadar Türk Kızılayının verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ettiler. Bir istekleri olup olmadığını sorduk. Dualarıyla beraber teşekkür ettiler. Ellerinden öptük, milletimizin selamını ilettik."

Baykalmış, İzmir şube olarak ramazan ayı boyunca 30 ilçede yaklaşık 400 bin kişiye gıda yardımı yapacaklarını, sıcak yemek dağıtacaklarını belirterek, "30 ilçemizde iftar sofraları kuracağız. Bu iftar sofralarında dezavantajlı mahallelerde ihtiyaç sahibi insanlarımızın inşallah yanında olacağız." dedi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in, 2 Nisan'da naaşına ulaşılmıştı.

Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

Son dakika: Türk Kızılay, şehit Kupşen anısına bin kişilik iftar programı düzenledi

AA / Meriç Ürer - Güncel

Kızılay, Hakkari, Şehit, Türk, Güncel, Haberler

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