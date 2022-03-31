Son Dakika | Tunceli'de jandarma sahipsiz hayvanlar için yemleme çalışması yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından sahipsiz hayvanlar için Munzur ve Pülümür Vadisi'ne yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kentteki sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik çalışma başlattı.

Araçlarla Munzur ve Pülümür Vadisi'ne giden ekipler, burada yaşayan hayvanlar için doğaya yem ve su bıraktı.

Yemleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.