Son dakika: Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 5 sığınak imha edildi - Haberler

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Son dakika: Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 5 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 5 sığınak imha edildi

Son dakika haberine göre TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda terör örgütlerinin kullandığı 5 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda terör örgütlerinin kullandığı 5 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Tunceli'de, 12 Şubat'ta 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonları sürüyor. Merkez kırsalında terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 4 pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, 1 kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliği taşıyan malzemelere ise el konuldu.  

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli, Terör, Güncel, Haberler

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