Son Dakika: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak - Haberler

Türkiye'de hem enflasyonun artması hem de konut talebindeki artışlar nedeniyle kira fiyatları bir anda arttı. Birçok ev sahibi ise TÜFE oranlarıyla yetinmeyerek daha üstü zam yaptı. Vatandaşın canını hayli yakan bu durum nedeniyle hükümet de harekete geçti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürdükleri konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

"ARTIŞ TÜFE'YE UYGUN OLMAK ZORUNDA"

Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

"TÜFE ÜSTÜ ARTIŞ YAPANLARI BİZE BİLDİRİN"

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun. Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz"