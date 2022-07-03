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Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Metin Bolat - Güncel
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Son dakika haberleri... Olay yerindeki kazaya karışan araçlar Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması Polis ekiplerinin inceleme yapması KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre,...

Olay yerindeki kazaya karışan araçlar

Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri

Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması

Polis ekiplerinin inceleme yapması

KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

AA / Metin Bolat - Güncel

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