Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA - Metin Bolat - Güncel
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Son dakika haberleri... Olay yerindeki kazaya karışan araçlar Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması Polis ekiplerinin inceleme yapması KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre,...
Olay yerindeki kazaya karışan araçlar
Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri
Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması
Polis ekiplerinin inceleme yapması
KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
AA / Metin Bolat - Güncel