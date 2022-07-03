Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Olay yerindeki kazaya karışan araçlar Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması Polis ekiplerinin inceleme yapması KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre,... Olay yerindeki kazaya karışan araçlar Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması Polis ekiplerinin inceleme yapması KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi. AA / Metin Bolat - Güncel Konya Güncel Haberler Son Dakika

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