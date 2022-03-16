Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

Son dakika haberler... TOPRAĞA VERİLDİSakarya'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük için Erenler Türbe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

ERENLER, SAKARYA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük için Erenler Türbe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Küçük ailesi ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Avni Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü de cenazeye çelenk gönderirken, namaza katılan bazı kişilerin, Trabzonspor atkıları taktıkları görüldü.


Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Trabzonspor, Erenler, Sakarya, Cenaze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title