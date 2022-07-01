Son Dakika | Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haber... Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kaleönü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 49 kök kenevir ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler, Ö.Y (43), M.Y. (58), O.Y. (46) ve B.K'yi (43) gözaltına aldı. AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel Jandarma Akçaabat Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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