Son dakika... Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkollü içki ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da sahte alkollü içki ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlere yönelik çalışma kapsamında Ö.D'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şişe sahte alkollü içki ve 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel