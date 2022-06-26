Son dakika: Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 ay önce sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı A.K'nin (29) olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan sanık İ.C (27) hakkında iddianame hazırlandı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İ.C'nin kız arkadaşına mesaj attığını ileri sürdüğü maktul A.K. ile önce Trabzon Uzunsokak'ta bulunan bir kafede tartıştıkları daha sonra tartışmaya sokakta devam ettiklerine yer verildi.

Kafeden çıktıktan sonra sanık İ.C'nin tartışmaya devam ettiği A.K'ye yumruk atması sonucu yere düştüğü, maktulün hareketsiz kaldığı ve sanığın olay yerinden ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede, olayda başına aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören A.K'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra hayatını kaybettiği, sanığın ise tutuklandığı belirtildi.

Sanık İ.C'nin emniyet ve savcılık ifadesinde, maktulü kendisinden uzaklaştırmak için elini salladığı ve elinin denk geldiği için yere düştüğünü ileri sürdüğü belirtilen iddianamede, olay anını gösteren kamera kayıtlarında sanığın, maktulün çene kısmına yumruk atarak yere düşmesine sebep verdiğinin net şekilde belli olduğu, alınan otopsi raporunda ise ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı kemik kırıklarıyla beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Maktulün aldığı darbe sonucu belirli bir süre yoğun bakımda yattığı ve sonrasında hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, savcı, sanık hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.