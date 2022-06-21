Son Dakika | Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Son Dakika | Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Son Dakika | Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği kurtardı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği kurtardı.

İlçeye bağlı Adacık Mahallesi'nde Ö.A'ya ait inek, fındık bahçesinde otlarken uçuruma yuvarlandı.

İneği düştüğü alandan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Ö.A. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi.

Ekipler, hayvan kurtarma sedyesine bağladığı ineği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Ö.A. itfaiye personeline teşekkür etti.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Akçaabat Trabzon İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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