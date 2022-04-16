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Son dakika! Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Son dakika! Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. gözaltına alındı.

Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce aynı suçtan hakkında 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. ile Trabzon Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yine aynı suçtan arama kaydı bulunan E.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.B. ile R.T. cezaevine, E.K. ise adli makamlara sevk edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Vakfıkebir, Uyuşturucu, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Haberler

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