Son dakika... Trabzon'da evden elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Trabzon'da evden elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Son dakika... Trabzon'da evden elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Araklı ilçesinde evden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde evden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çamlıca Mahallesi'nde Z.A'ya ait evden 3 televizyon, 2 çay makinesi, ütü, elektrik süpürgesi ile bıçak seti çalındı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma sonucu 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çalınan malzemeleri ele geçiren ekipler, şüpheliler S.A. (32), R.A. (29) ve O.A'yı (24) gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Çamlıca Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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