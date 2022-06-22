Son dakika... Trabzon'da evden elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... Trabzon'un Araklı ilçesinde evden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde evden elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Çamlıca Mahallesi'nde Z.A'ya ait evden 3 televizyon, 2 çay makinesi, ütü, elektrik süpürgesi ile bıçak seti çalındı. Jandarma ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma sonucu 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalınan malzemeleri ele geçiren ekipler, şüpheliler S.A. (32), R.A. (29) ve O.A'yı (24) gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel Çamlıca Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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