Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı Son dakika haberine göre Trabzon'da doktoru tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı. Trabzon'da doktoru tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.Ş, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi. Doktorun, dikişlerin alınmayacağını belirtmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Doktor, F.Ş'nin hastaneden ayrılmadan kendisini, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklinde tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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