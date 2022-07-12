Son Dakika | Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren kişi polis ekiplerince kurtarıldı Son dakika haberler... Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, polis ekiplerince kurtarıldı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, polis ekiplerince kurtarıldı. Sürmene'de denize giren E.Ö. (43) bir süre sonra dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede bulunan uygulama noktasında görevli polisler denize girerek E.Ö'yü sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Karada ve denizde Türk polisi vatandaşının yanında ve hizmetinde. Sürmene ilçesinde denize giren E.Ö. isimli vatandaşımızın boğulma tehlikesi geçirdiğinin anlaşılması üzerine aynı bölgede bayram nedeniyle uygulama yapmakta olan Sürmene polisi, kıyafetiyle denize atlayarak kurtardı." AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Sürmene Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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