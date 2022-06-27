Son Dakika | Tosya'da sel nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle köy yolu göçtü. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle köy yolu göçtü. Aşırı yağış nedeniyle Deringöz Çayı kenarında bulunan ve ilçeye bağlı Yukarıberçin köyüne ulaşımı sağlayan yolda çökme meydana geldi. Yolun yaklaşık 20 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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