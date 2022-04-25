Son dakika! TOKAT ATILINCA KURŞUN YAĞDIRDI; 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY ANI KAMERADA - Haberler

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Son dakika! TOKAT ATILINCA KURŞUN YAĞDIRDI; 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup arasında çıkan tartışma sırasında tokat atılan kişi, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup arasında çıkan tartışma sırasında tokat atılan kişi, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Bacağından vurulan Tahsin E. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında gruptan biri diğerine tokat attı. Tokata maruz kalan kişi de belinden tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Bunun üzerine tartışan gruptaki kişiler kaçarak park halindeki araçların arkasına saklandı, ancak peşlerinden giden kişi tabancayla ateş etmeye devam etti. Bu sırada Tahsin E. bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tahsin E.?yi özel bir hastaneye kaldırdı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, gruba ateş eden ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Tokat atılan kişi tabancasını çıkartarak ateş ederken, 4 kişinin kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalıştıkları görüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tatlıkuyu, Gebze, Tokat, Güncel, Haberler

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