Son dakika: TIR şoförünün ölümüne neden olan sürücü, araç parçaları sayesinde yakalandı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - SAKARYA'da yol kenarında ölü bulunan TIR şoförü Haydar Ortakçı'ya (58) aracından indikten sonra kamyon çarptığı belirlendi. Ekipler, olay yerindeki araç parçalarından yola çıkıp bulduğu kamyondaki E.Ş. (30) ile E.Y.'yi (29) gözaltına aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yahyalar mevkisinde dün saat 02.30 sıralarında emniyet şeridinde duran 06 CUS 792 plakalı TIR'ın yanında Haydar Ortakçı, vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, TIR'ın şoförü olduğu belirlenen Ortakçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri TIR'dan inen Ortakçı'ya aracın çarptığını saptadı. Olay yerindeki araç parçalarını inceleyen ekipler, Ortakçı'ya kamyonun çarptığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan jandarma, kamyonu saat 06.30 sıralarında otoyol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna ait TIR parkında buldu. Hasar aldığı belirlenen araçtaki E.Ş. ile E.Y. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Haydar Ortakçı'nın Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.