Son Dakika | 'Terör örgütüne para aktarıldı' yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama - Haberler

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Son Dakika | 'Terör örgütüne para aktarıldı' yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Son Dakika | 'Terör örgütüne para aktarıldı' yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama

Son dakika haberleri... MUĞLA'da, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Necip Üstün'ü (67) 'Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi' diyerek 150 bin lira dolandırmaktan aranan 3 şüpheli, Denizli'de yakalandı.

DENİZLİ (DHA) - MUĞLA'da, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Necip Üstün'ü (67) 'Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi' diyerek 150 bin lira dolandırmaktan aranan 3 şüpheli, Denizli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yatağan'a bağlı Kavak Mahallesi'nde yaşayan Necip Üstün, İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek, telefonla arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan kişiler tarafından kendisine 'Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi. Sizi bu durumdan kurtarmamız için elindeki para ve altınları geçici olarak bize vermeniz gerekiyor' denildiğini söyledi. Üstün, daha sonra evine gelen ve 'sivil jandarma' olduğunu söyleyen, başında kask bulunan kişiye 5 altın bilezik, 5 gram altın ve 5 cumhuriyet altını verdiğini anlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık şikayeti üzerine bölgede yaptığı çalışmada, 3 şüpheliyi belirledi. Olayın ardından Denizli'ye gittikleri ortaya çıkan şüpheliler, evlerinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ise Üstün'ün 150 bin lira değerindeki ziynet eşyaları bulunamadı. Başında kaskla Üstün'ün evine gidip, ziynet eşyalarını alan şüphelinin ise O.N.S., olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.K. ile Z.E. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Jandarma, Denizli, Banka, Terör, Güncel, Haberler

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