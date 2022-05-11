Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı

Son dakika haberler: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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