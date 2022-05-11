Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel