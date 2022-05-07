Son dakika! TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberler... TEM Otoyolu Kağıthane mevkisindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Kağıthane mevkisindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda 34 BNE 317 plakalı otomobiliyle Seyrantepe istikametine giden Atakan Kızılyüce (20), Kağıthane mevkisinde aracın kontrolünü kaybetti.
Kızılyüce, refüjü aşıp yönlendirme tabelasının direğine çarpan araçta sıkışarak ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Kızılyüce, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel