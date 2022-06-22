Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, H.K, Ö.K, S.B, Ö.A, İ.K, H.C, ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel