Son dakika! Tekirdağ'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Tekirdağ'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Uğur Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Tekirdağ'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gelen eski eşini silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Erdinç O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, çocuklarını görmek için boşandığı eşinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D'yi silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülkü D. hayatını kaybetmişti.

Erdinç O. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda kullanılan silahın Erdinç O'ya ait ve ruhsatsız olduğu belirlenmişti.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title