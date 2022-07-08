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Son Dakika | Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son Dakika | Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Son dakika haber: Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi ile FETÖ'nün propagandasını yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden FETÖ şüphelisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ PKK Güncel Haberler Son Dakika

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