Son Dakika | Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

Son Dakika | Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dolandırıcılık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dolandırıcılık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da kendisini polis olarak tanıtıp, H.K'nin (62) yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını almak isteyen Ö.D'yi takibe aldı.

Yapılan çalışmanın ardından zanlı, H.K'nin evinde suçüstü yakalandı.

Polis, olayın ardından kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak şüpheli ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen İ.E, H.A. ve K.K'yi de Yeniçiftlik Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. ve İ.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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