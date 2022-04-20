Son dakika! Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika! Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika! Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerindeki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerindeki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde M.K'nin sahibi olduğu cep telefonu dükkanına gelen M.D ve yanındakiler ile iş yeri sahibi arasında cep telefonu alım satımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve sandalyelerle vurmaya başladı.

Bu arada kavgayı görenler polise haber verdi.

Polis, dışarıda da bir süre devam eden kavgayı ayırarak, bu kişiler hakkında işlem başlattı.

Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, kavga, Güncel, Haberler

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