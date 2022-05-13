Tekirdağ'da bulunan Balkan Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Haberler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da arazide bulunan tarihi top mermisi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerince imha edildi.

Kapaklı ilçesindeki boş bir arazide vatandaşlar tarafından tarihi top mermisi bulundu. Polis ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılan top mermisi, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

(Furkan Bolat - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel