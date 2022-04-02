Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı - Haberler

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Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı arkadaşını hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı arkadaşını hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde arkadaş olan M.A. ve H.B. otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla arkadaşını yaraladı.

Yaralı arkadaşını Çorlu Devlet Hastanesine götüren zanlı daha sonra kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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