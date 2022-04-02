Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı arkadaşını hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde arkadaş olan M.A. ve H.B. otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla arkadaşını yaraladı.

Yaralı arkadaşını Çorlu Devlet Hastanesine götüren zanlı daha sonra kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.