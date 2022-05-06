Son dakika: Tekirdağ'da ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı
AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağabeyini silahla yaralayan eski Tekirdağ milletvekili, gözaltına alındı.
ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağabeyini silahla yaralayan eski Tekirdağ milletvekili, gözaltına alındı.
Eski Tekirdağ milletvekili K.N. (56) ile ağabeyi A.N. (66) arasında Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki Kuşbahçe Konakları'nın bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.N, ağabeyini silahla bacağından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerce gözaltına alınan K.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel