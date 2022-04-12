Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cenazeye katılması ve cenaze namazının kılınması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.