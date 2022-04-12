Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cenazeye katılması ve cenaze namazının kılınması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cenazeye katılması ve cenaze namazının kılınması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenaze törenine katıldı

AA / Güncel

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mustafa Şentop, Cenaze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title