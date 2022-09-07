Son Dakika | TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 43 ACH 947 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinde Kütahya'ya giden A.K. idaresindeki 43 U 3844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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