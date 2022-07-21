Son dakika haberi | TATİL SIRASINDA TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZ, ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI

Öldüresiye dövülen Ş.Ö, caddede ise, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

"O 30 SANİYEYİ 30 YIL GİBİ YAŞADIM"

Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır. Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" şeklinde konuştu.

"AİLEMİZİN PSİKOLOJİSİ ALT ÜST OLDU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel