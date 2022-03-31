Son dakika: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kişi yanındaki av tüfeği ile Cengiz Yayla'ya ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Yayla'nın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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