Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: ADIYAMAN'da Cengiz Yayla (37), sokakta yürürken tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ADIYAMAN'da Cengiz Yayla (37), sokakta yürürken tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Cengiz Yayla ile yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, tüfekle Yayla'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etttiği Cengiz Yayla kanlar içinde yere yığlıırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yayla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz Yayla'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title