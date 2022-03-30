Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

İlçenin Sandal Mahallesi Ayvalık mevkisinde öğle saatlerinde fıstık çamı ormanında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Yangın, Tarsus, Güncel, Haberler

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