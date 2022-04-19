Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus- Mersin D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ç.C. idaresindeki 33 BKC 83 plakalı pikap ile Raşit Yüce (58) yönetimindeki 33 LA 4604 plakalı kamyonet çarpıştı. Olayda Ç.C. ile kamyonette bulunan T.F. ve Raşit Yüce çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

R.Y.'nin cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel