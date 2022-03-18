Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da otobüs ve tırın çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Morogoro Komiseri Fortunatus Muslim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Morogoro-Iringa kara yolunda bir tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Kaza yerinde 13, hastanede ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Muslim, ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.

Kazaya, tırın yoldaki motosikletlere çarpmamak için yön değiştirmesinin neden olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavileri Morogoro Bölge Hastanesi'nde sürüyor.