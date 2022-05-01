TAKSİDE 4 BİN 750 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Haberler

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TAKSİDE 4 BİN 750 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TAKSİDE 4 BİN 750 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin takside yaptığı aramada 4 bin 750 adet uyuşturucu hape ele geçirildi, sürücü E.A. tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin takside yaptığı aramada 4 bin 750 adet uyuşturucu hape ele geçirildi, sürücü E.A. tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.A.?nın İstanbul'dan bayramda satılmak üzere ilçeye yüklü miktarda taksi ile uyuşturucu getireceğini belirledi. Polis, ilçenin giriş ve çıkışları ile TEM otoyolu gişeler mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. TEM gişeler mevkisinde taksiyi durduran polis yaptığı aramada torba içinde 4 bin 750 adet uyuşturucu hap, 530 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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