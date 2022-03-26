Son Dakika | Sürücünün kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te bir sürücünün, park halindeki otomobiline bindikten saniyeler sonra başka bir otomobilin aracına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Caddesi'nde park halindeki otomobilinin başına gelen sürücü, bir süre bekledikten sonra aracına bindi.

Bu sırada oradan geçen ve kontrolünü kaybeden başka bir otomobil, sürücünün bindiği kapıdan araca çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Neye uğradığını şaşıran ve otomobilin çarpmasından saniyelerle kurtulan sürücü, polise haber verdi.

Kazanın yaşandığı an ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün park halindeki aracının başına geldiği, bir süre bekledikten sonra bindiği, bu sırada başka bir otomobilin sürücü kapısına çarparak uzaklaştığı, sürücünün araçtan çıktığı ve polisi aradığı anlar yer alıyor.