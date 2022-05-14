Son dakika: Suruç'ta Engelliler Haftası kapsamında çocuklar polis merkezini ziyaret etti - Haberler

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Son dakika: Suruç'ta Engelliler Haftası kapsamında çocuklar polis merkezini ziyaret etti

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Son dakika: Suruç'ta Engelliler Haftası kapsamında çocuklar polis merkezini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yakınlarıyla gelen çocuklar, burada maskot polis ve görevliler tarafından karşılanarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Polis araçlarını yakından görme fırsatı bulan çocuklar, maskot polisle gönüllerince oynadı.

Etkinliğe, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Babalan ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert katıldı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Engelliler Haftası, Şanlıurfa, Hisarcık, Polis, Güncel, Haberler

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