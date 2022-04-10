Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son Dakika | Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Son dakika haberleri: Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kentte terör örgütü mensubu bir kişinin bulunduğu tespit edildi.

Suriye'ye illegal yollardan geçme girişiminde olduğu anlaşılan PKK'lı terörist, jandarmanın yürüttüğü takiple Şanlıurfa Otogarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt mensubu, işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Haberler

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