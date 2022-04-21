Son dakika haberi: Sultangazi'de stepne hırsızları kamerada

SULTANGAZİ'de, park halinde olan minibüsün altında bulunan stepnenin güpegündüz saniyeler içerisinde çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 14.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüsün yanına yaklaşan hafif ticari araçtan bir kişi indi. Bir süre sokakta oyalanan kişi, minibüsün altına doğru girerek stepne'yi yerinden sökmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilerin fark etmemesi için arkadaşı otomobili minibüsün yanına park ederek, perdeleme yaptı. Daha sonra araçtan inen bir başka kişi, arkadaşına yardım ederek saniyeler içerisinde lastiği söküp, alarak otomobile geri bindiler. Sokak ortasında lastik çalan hırsızlar, çaldıkları lastik ile beraber olay yerinden hızla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADALastik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi, park halindeki minibüsün altında giriyor. Arkadaşı geldikleri aracı minibüsün yanına park ediyor. Araçtan inen bir başka kişi de arkadaşına yardım ederek, minibüsün altındaki stepneyi söküp, araca binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Demirören Haber Ajansı / Güncel