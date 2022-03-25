SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİLERİN 'KİBRİTLE' OYUNU YANGINLA SONLANDI

SULTANGAZİ'de 2 lise öğrencisinin attığı kibrit, depo olarak kullanılan bir dükkana isabet etti. Alev alev yanan dükkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 07.30 sıralarında depo olarak kullanılan bir dükkanda yangın çıktı. Sokakta servis beklediği düşünülen iki lise öğrencisi, kibritle oyun oynayarak, birbirleriyle şakalaşıyordu. Öğrencilerden biri yaktığı kibriti arkadaşına atmaya çalıştı, ancak kibrit depo olarak kullanılan dükkanın içine girdi. Kibritin depoya girdiğini gören öğrenciler, delikten içeri baktı. Birkaç kere daha depoya bakan öğrenciler, sakince sokaktan uzaklaştı. Deponun içindeki kumaşların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı.

"OYNUYORLAR, GÜLÜYORLAR, SONRA KAÇIP GİDİYORLAR"

Deponun sahibi İdris Aydın, "Sabah 07.30 sıralarında komşularımız arayıp, depomuzun yandığını söyledi. Biz koştuk geldik. Geldiğimizde itfaiye yangına müdahale etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde 2 çocuğun birbirlerine kibrit atarak oyun oynadığını gördük. Depoda kumaşlarımızı koyduğumuz ufak bir bölümümüz var. Çocuklardan biri kibriti arkadaşına attığında, kibrit kapı boşluğundan kumaşların olduğu bölüme düşüyor ve kumaşlar tutuşmaya başlıyor. Yangının çıktığını görüyorlar. Gelip tekrar bakıyorlar. Oynuyorlar, gülüyorlar, sonra kaçıp gidiyorlar. Yangın sırasında bir zile basmış olsalar, insanlara haber verseler yangın o kadar büyümezdi. Binanın komple yanma riski vardı. Binanın önünde doğalgaz hattı var. Toplamda 100 bin lira zararımız var. Şu anda depomuzu tadilata aldık" dedi.

"ONLARIN EĞLENCESİ NERDEYSE BİZİM CANIMIZA MAL OLUYORDU"

Bina sahibi Ayhan Balota ise, "Sabah zilimiz çaldı. Aşağı indiğimizde depo olarak kullanılan dükkanımızın yandığını gördük. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Bizi büyük bir tehlikeden kurtardı. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlara baktığımızda iki tane lise öğrencisinin şaka ile beraber yangına neden olduklarını gördük. Yangını fark edip, kimseyi uyarmadan, hiçbir müdahalede bulunmadan, eğlenerek, gülerek, bunu gerçekleştirmişler. Onların eğlencesi nerdeyse bizim canımıza mal oluyordu. Bu olay manevi olarak bizi çok yıktı" diye konuştu.