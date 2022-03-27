Son dakika... SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler

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Son dakika... SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de, park halindeki otomobilin kaputunu açan iki kişi, aküyü yerinden sökerek çaldı.

SULTANGAZİ'de, park halindeki otomobilin kaputunu açan iki kişi, aküyü yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık yakındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.45 sıralarında Cebeci Mahallesi 2518. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde olan otomobilin yanına gelen iki kişiden biri, zorlayarak aracın kaputunu açtı. Daha sonra otomobilin yanından uzaklaşarak, bir süre çevrede oyalandılar. Kısa bir süre sonra tekrar otomobilin yanına gelen ikili, aküyü söküp, çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık yakındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika... SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika... SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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