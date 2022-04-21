Son dakika... Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi ve öldürülen protestocuların faillerinden hesap sorulması talebiyle gösteriler düzenledi.

Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkentin Dim, Şambat ve Sevra gibi semtlerinde askeri yönetim karşıtları sokaklara indi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve askeri yönetim aleyhinde sloganların atıldığı eylemlerde, protestolarda hayatını kaybedenlerin sorumlularının cezalandırılması, askerin iktidarı bırakması ve bir an önce sivil yönetime geçilmesi istendi.

Milli Ümmet Partisinden yapılan yazılı açıklamada da partinin Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Satti'nin gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Parti, askeri yönetimin siyasilere yönelik gözaltılarını ve özgürlük ihlallerini kınadı.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.