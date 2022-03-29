Son dakika! Stajyer avukata cinsel saldırı davasında sanık hakim karşısına çıktı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de 2020 yılında yanında çalışan stajyer avukat Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Avukat Sezgin K. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sezgin K. ve müşteki Arzu Sena Topuz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen avukat Seçil K. müşteki Arzu Sena Topuz'u tanımadığını ve medyaya yansıyan haberlerden sonra müştekiyle iletişime geçtiğini belirtti. 2017 yılında hukuk öğrencisiyken sanık Sezgin K. ile iş görüşmesi yaptığı sırada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

3 TANIK AVUKATIN KENDİSİNE TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

2 TANIK AVUKATIN ÖYLE BİRİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

BU İTHAMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanık Sezgin K.'nin Cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel